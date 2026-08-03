Paso de Jama permanece habilitado, pero piden circular con precaución por el viento

Los principales pasos fronterizos de Salta permanecen habilitados este lunes, aunque algunos presentan condiciones especiales que pueden afectar la circulación de viajeros y transportistas, según el informe difundido por Defensa Civil de la Provincia.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, funciona entre las 9 y las 19.15, pero las autoridades recomendaron extremar las precauciones por la presencia de vientos moderados. Además, se prevén temperaturas de entre -10 °C y 12 °C, con frío extremo en la zona.

Demoras en Aguas Blancas

En el paso internacional Aguas Blancas–Bermejo, habilitado durante las 24 horas a través del puente internacional, se reportan demoras por controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se presenta en el cruce por Puerto Chalanas, donde también se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

Cómo operan los demás cruces

El paso El Condado–La Mamora continúa habilitado las 24 horas. En tanto, Misión La Paz–Pozo Hondo funciona entre las 7 y las 20, mientras que Salvador Mazza–Yacuiba permanece abierto durante todo el día.

Por su parte, el Paso Sico está habilitado de 9 a 19 y mantiene la obligatoriedad de portar cadenas debido a las condiciones climáticas. El Paso Socompa continúa cerrado para el tránsito vehicular y solo opera como paso ferroviario.

Defensa Civil informó además que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.