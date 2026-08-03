Lunes con mañana fría y tarde templada: la máxima llegará a 26°

La ciudad de Salta tendrá este lunes una mañana fresca y una tarde templada, con una temperatura máxima prevista de 26 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 6, la humedad alcanzaba el 86%, mientras que la visibilidad era de 15 kilómetros. La presión atmosférica se ubicaba en 876,7 hectopascales.

Para esta jornada se espera una marcada amplitud térmica. La temperatura mínima rondará los 10 grados, pero durante la tarde la máxima podría alcanzar los 26 grados.

Sin lluvias durante el día

El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante esos períodos.

Por la noche podrían aumentar levemente las posibilidades de lluvia, aunque se mantendrán entre 0% y 10%. La temperatura descenderá hasta los 17 grados.

Viento leve del norte

El viento soplará desde el norte durante gran parte de la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche cambiará al sector noroeste, sin ráfagas previstas.

El sol salió a las 7.57 y se pondrá a las 18.59. La jornada será estable, con una mañana fría y condiciones más agradables durante la tarde.