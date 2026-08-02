Alerta por un juguete viral cancerígeno: exigen su retiro inmediato en Salta

Un operativo de inspección sobre 23 jugueterías de la ciudad de Salta intimó a la quita inmediata del juguete viral “Squeezy Dumpling”. La medida se adoptó tras una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que alertó sobre la presencia de benceno en la capa exterior del producto en proporciones mayores a las toleradas por la normativa nacional.

Los análisis técnicos determinaron que el muñeco blando —presentado en recipientes que simulan vaporeras plásticas— representa un riesgo químico cancerígeno grave. Esta sustancia nociva se absorbe por inhalación o contacto directo con la piel, sin necesidad de ingesta. Además, las unidades carecen de rotulado en español y de la identificación fiscal del importador.

Los equipos de control recorren los comercios para comprobar la eliminación del artículo en exhibición. A los locales que mantengan la venta del producto se les aplicarán las sanciones previstas por la legislación vigente. Para prevenir riesgos en la antesala del Día del Niño, se aconseja verificar que los juguetes comercializados cuenten con datos del importador y advertencias de seguridad en español.