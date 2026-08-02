Fiesta de San Cayetano en Salta: el Templete despide hoy a las Imágenes Peregrinas del Milagro
Salta02/08/2026Ivana Chañi
La comunidad del santuario realizará esta tarde la misa especial de despedida con la tradicional lluvia de pétalos en el marco de la Novena Patronal.
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