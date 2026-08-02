Fiesta de San Cayetano en Salta: el Templete despide hoy a las Imágenes Peregrinas del Milagro

La comunidad del santuario realizará esta tarde la misa especial de despedida con la tradicional lluvia de pétalos en el marco de la Novena Patronal.
Salta02/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

84707-las-imagenes-peregrinas-del-senior-y-la-virgen-del-milagro-visitaran-las-instalaciones-de-la-casa-de-gobierno

En el marco de la celebración en honor a San Cayetano, la comunidad del Templete realiza las ceremonias centrales de la Novena Patronal. Para la jornada de hoy domingo 2 de agosto, a partir de las 17:00 hs, se prevé la celebración de la Santa Misa y la emotiva despedida de las Sagradas Imágenes Peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro. Desde la organización convocaron a los fieles a asistir a la ceremonia con pétalos de rosas y claveles para acompañar el paso de los patronos salteños.

El cronograma litúrgico continuará desarrollándose diariamente hasta el 8 de agosto con oraciones y la Santa Misa en cuatro horarios habituales: 7:00, 17:00, 19:00 y 21:00 hs. Asimismo, las jornadas de mayor significación religiosa tendrán lugar el miércoles 5 y viernes 07 de agosto, cuando se conmemore la Solemnidad del Santo patrono del pan y del trabajo con un esquema reforzado de oficios religiosos.

El cierre de los cultos se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, día en que se desarrollarán las ceremonias centrales. Tras las misas matutinas programadas para las 8:00 y 11:00 hs, la jornada culminará a las 16:30 hs con el inicio de la tradicional procesión y Misa Central en el predio ubicado sobre Luis Güemes 750, camino a San Lorenzo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail