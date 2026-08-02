Crece el peligro de incendios en Salta este domingo: el riesgo ya es muy alto

Salta atraviesa este domingo una jornada soleada, sin lluvias y con temperaturas en ascenso, mientras el índice meteorológico de peligro de incendios forestales se mantiene en nivel muy alto.

La combinación de baja humedad, vegetación seca y presencia de viento favorece el inicio y la rápida propagación del fuego. Por ese motivo, Defensa Civil pidió extremar las medidas de prevención y evitar cualquier práctica que pueda generar chispas o llamas.

Entre las principales recomendaciones, las autoridades insistieron en no quemar basura, pastizales ni restos de poda, y en no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en zonas descampadas.

Ante la presencia de humo o un foco de incendio, se debe llamar de inmediato al 911.

El pronóstico anticipa en la capital salteña una jornada estable, con cielo mayormente despejado y una máxima cercana a los 27°C, condiciones que obligan a mantener la atención durante todo el día.