Crece el peligro de incendios en Salta este domingo: el riesgo ya es muy alto

El tiempo estable y sin lluvias aumenta la preocupación por nuevos focos. Qué condiciones favorecen la propagación del fuego y qué cuidados recomiendan.
 
Salta02/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

INCENDIOS PASTIZALES

Salta atraviesa este domingo una jornada soleada, sin lluvias y con temperaturas en ascenso, mientras el índice meteorológico de peligro de incendios forestales se mantiene en nivel muy alto.

La combinación de baja humedad, vegetación seca y presencia de viento favorece el inicio y la rápida propagación del fuego. Por ese motivo, Defensa Civil pidió extremar las medidas de prevención y evitar cualquier práctica que pueda generar chispas o llamas.

incendio-de-pastizales-en-zona-sur-5-1024x771Multaron a dos responsables por un incendio de pastizales en zona sur

Entre las principales recomendaciones, las autoridades insistieron en no quemar basura, pastizales ni restos de poda, y en no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en zonas descampadas.

tiempo paisaje saltaEl frío marcó el inicio del domingo en Salta, pero la tarde será cálida

Ante la presencia de humo o un foco de incendio, se debe llamar de inmediato al 911.

El pronóstico anticipa en la capital salteña una jornada estable, con cielo mayormente despejado y una máxima cercana a los 27°C, condiciones que obligan a mantener la atención durante todo el día.

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