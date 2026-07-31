Milei recibió al enviado del Vaticano para definir la visita del papa León XIV

El reloj de arena para concretar uno de los eventos políticos y religiosos más esperados del año se dio vuelta. La inminente llegada del papa León XIV a Argentina dejó de ser un simple deseo y entró en su fase de organización concreta. La pieza clave para destrabar este operativo aterrizó hoy en la Casa Rosada: el estadounidense Michael Wallace Banach, nuevo nuncio apostólico del Vaticano, quien asume oficialmente su cargo con la misión exclusiva de delinear la hoja de ruta de la gira papal.

Javier Milei lo recibió cara a cara este viernes a las 15 en el tradicional Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí, el mandatario aceptó las cartas credenciales del flamante embajador de la Santa Sede, en un acto protocolar que también oficializó a los representantes diplomáticos de Alemania, Catalina Cullas, y de Corea del Sur, Lee Chong Hwa. Esta cumbre marca el cierre de una jornada frenética para el Presidente, que viene de reunirse con su par surcoreano, Lee Jae-myung, y de anunciar inversiones energéticas junto al empresario Marcelo Mindlin.

Banach no es un improvisado en los pasillos de la diplomacia eclesiástica. El arzobispo norteamericano, designado nuncio originalmente por el papa Francisco en 2013, pisó suelo argentino el pasado 22 de julio tras cerrar su etapa en Hungría y acumular kilómetros en destinos como Senegal, Cabo Verde y Mauritania. En sus primeros días en Buenos Aires, ya tejió redes internas: se reunió con la cúpula de la Conferencia Episcopal (liderada por Marcelo Colombo y Raúl Pizarro) y tuvo su primer acercamiento con el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Sin embargo, su verdadero desafío será pulir el borrador de la visita de León XIV, proyectada extraoficialmente para el mes de noviembre. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los despachos oficiales manejan un boceto para una estadía de tres o cuatro días en el país. El itinerario tentativo incluiría una reunión institucional a solas con Milei, una misa de alcance masivo en plena avenida 9 de Julio y dos escalas en el interior: la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba.

El diseño de la gira no se limitaría únicamente al territorio nacional, ya que la Santa Sede evalúa sumar a Uruguay y Perú en el mismo recorrido sudamericano. El propio Milei elevó las expectativas al máximo cuando calificó el desembarco del Sumo Pontífice como "altamente probable", coronando un operativo que arrancó en febrero, cuando la Cancillería viajó a Roma para entregar la invitación formal.

El puente diplomático entre la Iglesia y el Estado

El camino administrativo para la asunción de Banach quedó preparado días atrás. El canciller Pablo Quirno fue el encargado de recibir las copias de sus credenciales, un paso previo e indispensable antes de la foto oficial. Tras ese encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores utilizó sus redes para celebrar la sintonía: "Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".

La confianza del oficialismo en que el viaje se concrete tiene un as en la manga. Según indicó en su momento el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el propio León XIV quien le confirmó su intención de visitar la Argentina a Milei durante la primera audiencia oficial que compartieron en el Vaticano. Esa promesa es la que ahora debe traducirse en logística de seguridad, traslados y agenda estatal.

Con la entrega formal de sus cartas credenciales, el nuncio quedará habilitado legalmente para actuar como el interlocutor oficial del Vaticano. Superado este paso protocolar, el Gobierno y la cúpula de la Iglesia iniciarán las reuniones operativas para definir la logística, los operativos de seguridad y la agenda definitiva de la visita del líder católico al país.

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