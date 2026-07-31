Encontraron al hombre que estuvo diez días perdido en Cafayate

Después de estar diez días desaparecido, un hombre fue encontrado este viernes en los cerros de Cafayate. Autoridades de la provincia de Salta lo localizaron en el paraje Santa Bárbara con signos de deshidratación y fue trasladado al hospital local, donde quedó internado para ser evaluado.

Se trata de Diego Armando Argañaraz, quien era intensamente buscado desde hacía más de una semana luego de perderse en la zona de los Valles Calchaquíes.

La noticia fue informada por la madre del hombre, que se comunicó con las autoridades para avisar que había sido localizado. A partir de ese llamado, efectivos de la Policía y personal de salud se dirigieron hasta el lugar para asistirlo.

Al llegar, los agentes constataron que Argañaraz estaba consciente, aunque presentaba signos de agotamiento y deshidratación.

Después de recibir las primeras atenciones, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cafayate, donde permanece internado y se le realizan estudios para determinar su estado general de salud.

Según las primeras averiguaciones, el hombre se habría perdido por causas que todavía se investigan, mientras recorría la zona sur de los cerros de los Valles Calchaquíes.

Tras varios días perdido, logró volver por sus propios medios hasta la casa de una familia que él conocía, ubicada en el paraje Santa Bárbara.

Desde ahí dieron aviso a sus familiares y a las autoridades, lo que permitió poner fin al operativo de búsqueda que durante diez días movilizó a distintas áreas de la Policía provincial.