10 años de prisión para un hombre que abusaba de su hija y producia material
Judiciales24/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
La Justicia confirmó la pena tras un juicio abreviado. El hombre fue hallado responsable de abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción y tenencia de material de abuso sexual infantil.
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