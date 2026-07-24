10 años de prisión para un hombre que abusaba de su hija y producia material

Un hombre de 36 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva por vulnerar la integridad sexual de su hija menor de edad, en una causa investigada por la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, interina en la Fiscalía Penal 4 durante la feria judicial, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado pleno, donde el acusado reconoció los hechos.

La jueza del Distrito Centro, Paola Marocco, lo condenó como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y convivencia preexistente, producción de material de abuso sexual infantil agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años, tenencia de ese material y corrupción de menores agravada, todo en concurso real. Además, ordenó su incorporación al Banco de Datos Genéticos.

La denuncia fue presentada por la madre de la niña, luego de que la menor retomara contacto con su padre biológico tras varios años. Según la investigación, el hombre habría aprovechado momentos en los que quedaba a solas con su hija para cometer los abusos, registrar imágenes y videos de las situaciones y amenazarla para evitar que contara lo ocurrido.

Durante la investigación, la menor fue entrevistada mediante circuito cerrado de televisión y se realizaron pericias psicológicas, informes escolares y análisis de dispositivos digitales secuestrados, elementos que permitieron corroborar los hechos denunciados.