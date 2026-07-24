Megaoperativo narco en Salta: más de 190 kg de cocaína, armas y siete detenidos

La Policía de Salta desarticuló una organización presuntamente dedicada al narcotráfico y secuestró más de 190 kilos de cocaína tras una investigación desarrollada durante varios meses en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El procedimiento dejó como saldo siete personas mayores de edad detenidas y diez allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de Salta Capital y Cerrillos.

La causa quedó bajo la dirección de la Unidad Fiscal Federal.

El operativo comenzó en la ruta 9/34

Uno de los procedimientos clave se produjo sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey.

En ese sector, efectivos de la Policía de Salta interceptaron una camioneta que transportaba más de 100 paquetes de cocaína ocultos en diferentes sectores del vehículo.

Durante el mismo procedimiento fue interceptado un segundo rodado que, de acuerdo con la investigación, también se encontraba vinculado a la organización.

A partir de esas actuaciones se profundizaron las medidas judiciales y se ordenaron diez allanamientos simultáneos en domicilios de la Capital salteña y Cerrillos.

Más de 190 kilos de cocaína, armas y dinero

Como resultado de la investigación, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 190 kilogramos de cocaína.

Según la información oficial, esa cantidad equivaldría a más de un millón y medio de dosis.

También fueron incautados alrededor de $10 millones, dólares estadounidenses, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras continúa la investigación para determinar el funcionamiento de la organización y las responsabilidades de cada uno de sus integrantes.

El operativo fue llevado adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, en coordinación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.