Investigan presuntas estafas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos

En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por presuntas estafas reiteradas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos, esta mañana se realizó una audiencia ante el Juzgado de Garantías a solicitud de uno de los investigados, sobre quien pesaba una orden de detención.

El representante legal del sospechoso solicitó que no se hiciera efectiva la medida y el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino fijó una caución real de 794 millones de pesos como condición para evitar su detención.

Ante el incumplimiento de la caución establecida, el auxiliar fiscal de UDEC, Pablo Nieva, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó que se hiciera efectiva la detención, medida que fue ordenada por el juez de Garantías Antonio Pastrana.

La causa se inició a partir de denuncias por presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con inversiones ofrecidas mediante la adquisición y alquiler de vehículos. Según las presentaciones realizadas por los damnificados, se habrían entregado sumas de dinero y bienes bajo la promesa de obtener una rentabilidad determinada.

La Fiscalía especializada en Delitos Económicos Complejos investiga si existió un esquema organizado de captación de fondos y busca determinar el destino de los aportes efectuados, así como las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

En el marco de las medidas dispuestas, UDEC realizó el pasado 15 de julio seis allanamientos, en los que fueron secuestrados 12 vehículos, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

Para este viernes 24 de julio se fijó la audiencia de formalización de la investigación penal. En la causa continúan vigentes los pedidos de detención respecto de los otros dos investigados