Viernes frío pero agradable en Salta: la máxima llegará a los 21°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 24 de julio una jornada fresca en la ciudad de Salta, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 21°C, en un día que se presentará estable y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo al organismo, la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 7°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 20°C con condiciones de algo nublado, favoreciendo actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá hasta los 16°C. El SMN además informó que no se esperan lluvias durante toda la jornada y que el viento permanecerá en calma.

A las 7 de la mañana, la temperatura registrada en la capital salteña era de 9,2°C, con una humedad del 83%, presión de 877,5 hPa, visibilidad de 15 kilómetros y viento en calma, configurando un inicio de jornada frío pero con buenas condiciones meteorológicas.