Viernes frío pero agradable en Salta: la máxima llegará a los 21°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde.
24/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

tiempo paisaje salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 24 de julio una jornada fresca en la ciudad de Salta, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 21°C, en un día que se presentará estable y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo al organismo, la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 7°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 20°C con condiciones de algo nublado, favoreciendo actividades al aire libre.

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Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá hasta los 16°C. El SMN además informó que no se esperan lluvias durante toda la jornada y que el viento permanecerá en calma.

A las 7 de la mañana, la temperatura registrada en la capital salteña era de 9,2°C, con una humedad del 83%, presión de 877,5 hPa, visibilidad de 15 kilómetros y viento en calma, configurando un inicio de jornada frío pero con buenas condiciones meteorológicas.

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