Alberto Fernández cargó contra Milei y pronosticó una "explosión inflacionaria"

Alberto Fernández analizó el gobierno de Javier Milei durante una entrevista con NyN por Aries y cuestionó las principales políticas económicas implementadas por la actual gestión. El expresidente aseguró que “Milei no paró la inflación” y afirmó que el dólar se encuentra “retenido” y con un atraso que podría generar consecuencias futuras.

Fernández sostuvo que el Gobierno busca evitar un impacto económico antes de las elecciones y cuestionó la situación cambiaria. “Cuando explote el dólar vas a tener una explosión inflacionaria”, afirmó, al tiempo que criticó las medidas adoptadas por la administración libertaria.

Además, defendió la gestión de su gobierno y puso como ejemplo el desarrollo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Según explicó, la obra permitió reducir importaciones de gas y generó un ahorro para el Estado nacional. También cuestionó que el actual Gobierno haya frenado la continuidad del proyecto hacia el norte argentino.

“Empezamos las obras, las paró Milei”, expresó Fernández, quien sostuvo que esa decisión perjudicó especialmente a las provincias del Norte Grande. Finalmente, afirmó que la gestión libertaria “va a quedar grabada en la memoria como un gobierno de entrega que ha hecho un daño incalculable a los argentinos”.