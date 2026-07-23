Psicología deportiva: "La mente también se entrena"







La salud mental ocupa cada vez un lugar más importante dentro del deporte. En una entrevista con el programa Día de Miércoles por Aries, el psicólogo deportivo Edmundo Di Lella explicó que el enfoque actual ya no pone el rendimiento por encima de todo, sino que prioriza a la persona. "Antes se hablaba de psicología del deporte; hoy hablamos de psicología aplicada al deporte, porque primero son personas que practican deporte y después deportistas", señaló.

En ese sentido, remarcó que la asistencia psicológica no está destinada únicamente a atletas de alto rendimiento. Según explicó, cualquier persona que practique una actividad física puede beneficiarse del acompañamiento profesional, ya que el trabajo mental permite disfrutar más del deporte, afrontar mejor la presión y desarrollar herramientas para gestionar las exigencias de la competencia y de la vida cotidiana.

Al analizar lo ocurrido durante el Mundial, Di Lella sostuvo que la fortaleza mental fue determinante para que algunos equipos lograran revertir resultados adversos. Para el especialista, la resiliencia, la concentración y la capacidad de mantenerse enfocados hasta el último minuto son aspectos que reflejan un trabajo psicológico previo. "Mientras la pelota esté en juego siempre existe la posibilidad de cambiar el resultado", afirmó.

Consultado sobre la serenidad que mostró Lionel Scaloni durante los momentos más intensos de los partidos, explicó que controlar las emociones no significa dejar de sentirlas, sino aprender a expresarlas de manera adecuada. "Si uno no aprende el autocontrol, las emociones terminan controlándolo", advirtió, al tiempo que destacó la importancia del autoconocimiento para responder de forma adaptativa frente a situaciones de alta presión.

Finalmente, el psicólogo comparó el entrenamiento mental con la preparación física, técnica y táctica de un deportista. Aseguró que la mente también debe ejercitarse de manera constante y que no existen fórmulas mágicas para desarrollar esa capacidad. "Hoy se puede entrenar el físico, la táctica y la técnica con tecnología y análisis de video, pero el aspecto mental requiere un trabajo personal y sostenido. No hay atajos", concluyó.