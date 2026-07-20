"Barro Calchaquí" reúne en San Carlos a ceramistas de toda Latinoamérica

La edición 2026 de Barro Calchaquí ya comenzó en San Carlos con la participación de ceramistas provenientes de distintos países de Latinoamérica. El encuentro se desarrollará hasta el 25 de julio, con actividades diarias en el museo, el camping y la plaza de la localidad.

Uno de los principales atractivos será la construcción de tres hornos de cerámica con técnicas diferentes, donde los visitantes podrán observar en vivo el trabajo de los artistas y conocer las distintas formas de abordar la arcilla.

“Están haciendo obras de cerámica a la vista del público. Eso también es interesante porque hay distintos estilos y distintas formas de trabajar la arcilla”, destacó el organizador y secretario de Cultura de San Carlos, Gastón Contreras, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La programación incluye talleres destinados a niños, además de charlas y conferencias sobre cerámica, técnicas de cocción, producción artística e intercambio de conocimientos entre los participantes.

“Hay un montón de actividades para niños. Va a haber talleres de cerámica donde van a poder construir silbatos, amuletos y muchas otras cosas”, explicó Contreras.

Del encuentro participan delegaciones de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Brasil, entre otros países. Algunos maestros llegaron acompañados por docentes y estudiantes, quienes compartirán sus experiencias y presentarán los trabajos que desarrollan en sus lugares de origen.

Entre las organizaciones presentes se encuentra Hornos Sin Fronteras, que trabaja en la construcción de un horno en el patio del museo. Posteriormente, el grupo se trasladará a la ciudad de Salta para levantar otra estructura en el Mercado Artesanal.

La actividad es coordinada por Emilio Villafañe, reconocido referente de la cerámica a nivel nacional. “Para nosotros es un lujo realmente poder contar con su presencia”, sostuvo Contreras.

Las propuestas se desarrollarán todos los días, aproximadamente de 10 a 21, con entrada libre y gratuita. No será necesario realizar inscripción previa para participar de los talleres, charlas y demostraciones.