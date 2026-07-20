“La gente llega con $1.000 y ya no le alcanza”: la caída del consumo golpea a las panaderías salteñas

La pérdida del poder adquisitivo se refleja diariamente en las panaderías de Salta. Los clientes llegan con montos cada vez más insuficientes, reducen las compras y eligen únicamente los productos que pueden pagar.

Así lo advirtió Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, quien dialogó con N&N por Aries.

“La gente sigue viniendo con 500, 600 o 1.000 pesos. No hay más. Ya no le alcanza”, describió.

Según el dirigente, las ventas de las panaderías registran una caída promedio de entre el 25% y el 30%, aunque el impacto depende de la ubicación de cada comercio.

En los sectores con mayor poder adquisitivo, el retroceso puede rondar el 20%. En los barrios más afectados por la crisis económica, la caída alcanza hasta el 40%.

Menos productos por el mismo dinero

Romano explicó que las familias continúan destinando montos similares a la compra de panificados, pero esos billetes permiten adquirir cada vez menos mercadería.

El problema no se limita al pan. Los aumentos también se observan en verdulerías, farmacias y otros comercios esenciales, por lo que los ingresos terminan destinados casi exclusivamente a la subsistencia.

“El poco dinero que tiene la gente solo le está alcanzando para subsistir. Ni aun trabajando se llega a fin de mes”, señaló.

El dirigente aseguró que algunas familias deben sostener dos o tres empleos para cubrir los gastos básicos, mientras otras reemplazan comidas completas por una merienda con té y pan.

Costos que siguen aumentando

Mientras caen las ventas, las panaderías deben afrontar incrementos en materias primas, gas, electricidad, alquileres, plásticos y envases.

Romano explicó que los propietarios no pueden trasladar completamente esos aumentos al precio final, porque cada suba provoca una nueva reducción del consumo.

“El problema es que intentás cubrir los costos por el aumento de los insumos, pero se te caen más las ventas”, indicó.

Según detalló, numerosos comercios están endeudados y recurren a planes de pago para sostener la actividad.

Evitar despidos, la última resistencia

El presidente de la Cámara de Panaderos sostuvo que reducir personal debe ser la última alternativa, aunque reconoció que el margen económico es cada vez menor.

“Despedir gente tiene que ser la última decisión. Hay mucha gente endeudada, intentando pilotear y salvar el negocio como sea”, afirmó.

La prioridad de los propietarios, aseguró, es cubrir la mayor cantidad posible de costos sin trasladar aumentos que profundicen la caída de ventas.

Romano advirtió que la crisis atraviesa a todas las pequeñas empresas y está directamente relacionada con la pérdida de empleos y la reducción del consumo interno.