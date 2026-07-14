“No se puede llevar la tarjeta al límite”: el vocero de Milei pidió aprender a tomar créditos

El Gobierno nacional insinuó que el creciente niveles de morosidad de las familias parte de un error en la planificación de sus presupuestos por endeudarse por encima de sus posibilidades.

También apuntó a los bancos por haber otorgado financiamiento a clientes con limitaciones en su capacidad de pago. “Cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca la morosidad”, señaló el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

El portavoz explicó que la no existencia de créditos durante muchos años llevó a los bancos a que se “pierdan carpetas crediticias” lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. “Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos”, añadió el vocero.

Ravier enfatizó que ahora “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos” porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”.

“Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar. Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que puede ser que “no sea continuo”.

Con información de Noticias Argentinas