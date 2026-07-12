Amenazó a su exlocadora y habría incendiado la vivienda tras ser desalojado

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 48 años, como autor de los delitos de amenazas (dos hechos) e incendio intencional, en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, realizada este sábado 11 de julio, fue asistido por defensa oficial y prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, que se ratifique su detención al considerar que subsisten riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Señaló que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas declaraciones testimoniales, informes periciales y la identificación de otra persona que podría haber tenido participación en los hechos. Además, destacó la gravedad del episodio, dado que el incendio se habría producido en un inmueble donde habitaban varias personas, generando un riesgo para su integridad.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer contra su exinquilino, a quien le alquilaba una habitación en un inmueble utilizado como inquilinato en la ciudad de Orán. Según expuso, decidió desalojarlo luego de que acumulara una deuda de alquiler y por los reiterados conflictos de convivencia que generaba junto a su pareja, situación que había motivado quejas de los demás ocupantes del lugar.

De acuerdo con la acusación, el 1 de julio pasado, cuando la propietaria le entregó las pertenencias que había dejado en la habitación tras el desalojo, el hombre reaccionó de manera agresiva, insultándola y amenazándola. Al día siguiente, la mujer recibió un llamado de su padre, quien le advirtió que el imputado lo había contactado para manifestarle que tanto él como su pareja podían hacerle daño si no recuperaba algunos objetos que decía haber perdido. Estas expresiones incrementaron el temor de la mujer por su seguridad.

Horas más tarde, al regresar a su domicilio, la denunciante encontró personal policial y de Bomberos trabajando para sofocar un incendio que se había iniciado en la vivienda, evitando que las llamas se propagaran al resto del inmueble, donde residían otros inquilinos.

La Fiscalía sostiene que el acusado habría adquirido combustible en una estación de servicio y posteriormente habría iniciado de manera intencional un incendio en la vivienda, causando daños en un aire acondicionado, un piano, cortinas, libros y otros bienes. La denunciante aportó a la investigación registros fílmicos que son analizados.