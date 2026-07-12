Animé, cosplay y K-pop: Dimensión Pop llega hoy al CCM con entrada gratuita

La propuesta comenzará al mediodía en el Centro Cívico Municipal. Habrá concurso de cosplay, videojuegos, bandas, K-pop y entrada gratuita.
Salta12/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Centro Cívico Municipal recibirá este domingo una nueva edición de Dimensión Pop, una jornada gratuita dedicada al animé, los videojuegos, el cosplay, el K-pop y los cómics.

La actividad se desarrollará de 12 a 19 en avenida Paraguay 1240 y ofrecerá espectáculos musicales, concursos, una feria temática, sector gamer, patio gastronómico y propuestas para toda la familia.

Entrada libre y siete horas de actividades

El ingreso será completamente gratuito durante toda la jornada.

La programación incluirá bandas en vivo, espectáculos de dance cover, canciones de películas, agrupaciones tributo y la presentación de la Banda Municipal 25 de Mayo.

También habrá stands de emprendedores, food trucks y espacios destinados a los videojuegos y la cultura pop.

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Concurso de cosplay con premios

Uno de los principales atractivos será el Concurso Desfile Cosplay, previsto para las 17.

Los participantes podrán representar personajes de animé, videojuegos, películas, series y cómics. La organización entregará premios en efectivo a las mejores caracterizaciones.

Los niños tendrán además su propio espacio con el Desfile Cosplay Kids, que comenzará a las 15.

Cronograma completo

  • 12:30: openings, endings y AMV
  • 13:00: apertura de película con la Banda Municipal
  • 13:30: Sokkyo Band – animé covers
  • 14:30: Elixir – dance cover de K-pop
  • 15:00: desfile Cosplay Kids
  • 15:30: show interactivo Cazadoras K-pop
  • 16:30: Fábula Ancestral
  • 17:00: concurso Desfile Cosplay
  • 18:00: cierre con MTV Rockz

Una propuesta para las vacaciones

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para quienes comparten el interés por el animé, el cosplay, los videojuegos y la cultura asiática.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura municipal, Agustina Agolio, señaló que es la primera vez que Dimensión Pop se realiza en el Centro Cívico con entrada gratuita.

Agustín Fernández, integrante de Dimensión Producciones, remarcó que la propuesta busca reunir a salteños y turistas durante el inicio de las vacaciones de invierno.

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