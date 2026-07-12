Animé, cosplay y K-pop: Dimensión Pop llega hoy al CCM con entrada gratuita

El Centro Cívico Municipal recibirá este domingo una nueva edición de Dimensión Pop, una jornada gratuita dedicada al animé, los videojuegos, el cosplay, el K-pop y los cómics.

La actividad se desarrollará de 12 a 19 en avenida Paraguay 1240 y ofrecerá espectáculos musicales, concursos, una feria temática, sector gamer, patio gastronómico y propuestas para toda la familia.

Entrada libre y siete horas de actividades

El ingreso será completamente gratuito durante toda la jornada.

La programación incluirá bandas en vivo, espectáculos de dance cover, canciones de películas, agrupaciones tributo y la presentación de la Banda Municipal 25 de Mayo.

También habrá stands de emprendedores, food trucks y espacios destinados a los videojuegos y la cultura pop.

Concurso de cosplay con premios

Uno de los principales atractivos será el Concurso Desfile Cosplay, previsto para las 17.

Los participantes podrán representar personajes de animé, videojuegos, películas, series y cómics. La organización entregará premios en efectivo a las mejores caracterizaciones.

Los niños tendrán además su propio espacio con el Desfile Cosplay Kids, que comenzará a las 15.

Cronograma completo

12:30: openings, endings y AMV

openings, endings y AMV 13:00: apertura de película con la Banda Municipal

apertura de película con la Banda Municipal 13:30: Sokkyo Band – animé covers

Sokkyo Band – animé covers 14:30: Elixir – dance cover de K-pop

Elixir – dance cover de K-pop 15:00: desfile Cosplay Kids

desfile Cosplay Kids 15:30: show interactivo Cazadoras K-pop

show interactivo Cazadoras K-pop 16:30: Fábula Ancestral

Fábula Ancestral 17:00: concurso Desfile Cosplay

concurso Desfile Cosplay 18:00: cierre con MTV Rockz

Una propuesta para las vacaciones

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para quienes comparten el interés por el animé, el cosplay, los videojuegos y la cultura asiática.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura municipal, Agustina Agolio, señaló que es la primera vez que Dimensión Pop se realiza en el Centro Cívico con entrada gratuita.

Agustín Fernández, integrante de Dimensión Producciones, remarcó que la propuesta busca reunir a salteños y turistas durante el inicio de las vacaciones de invierno.