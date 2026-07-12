Domingo con neblina, lloviznas y mejora hacia la tarde en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un domingo con 10°C de mínima, 18°C de máxima, lloviznas durante la mañana y cielo mayormente nublado el resto del día.
 
Salta12/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo típicamente invernal para la ciudad de Salta, con una temperatura mínima de 10°C, una máxima de 18°C y condiciones de inestabilidad durante las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mañana comenzará con lloviznas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado, con chances muy bajas de lluvia.

Cómo estará el tiempo durante el día

  • Madrugada: lloviznas.
  • Mañana: lloviznas, con probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%.
  • Tarde: mayormente nublado.
  • Noche: mayormente nublado.

La temperatura oscilará entre los 10°C y los 18°C, con vientos leves del sector noreste y este, de entre 7 y 12 km/h.

Cómo sigue la semana

El pronóstico extendido indica un leve ascenso de las temperaturas a partir del lunes, con máximas que rondarán los 18°C y 27°C durante la semana y una disminución de las probabilidades de lluvia.

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