Fuerte operativo de seguridad para Gimnasia y Tiro-Patronato en el Michel Torino

Más de 220 efectivos policiales formarán parte del operativo de seguridad previsto para el partido entre Gimnasia y Tiro y Atlético Patronato, que se disputará este domingo a las 17 en el estadio David Michel Torino.

La cobertura será desplegada en tres fases e incluirá personal de unidades especiales, áreas operativas y sectores investigativos del Distrito de Prevención 1 de Capital.

A qué hora abrirán las puertas

Los accesos al estadio quedarán habilitados desde las 15:30, una hora y media antes del comienzo del encuentro.

La Policía de Salta recomendó a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras en los filtros de control.

Qué documentación deberán presentar

Para ingresar será obligatorio contar con:

DNI

Entrada en formato físico

En los accesos se utilizarán sistemas de identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

Qué elementos estarán prohibidos

No se permitirá el ingreso al estadio con:

Pirotecnia

Paraguas

Objetos que puedan representar un riesgo para los asistentes

Los controles se realizarán antes de llegar a las puertas principales y en los distintos anillos de seguridad.

Partido clave por la Primera Nacional

El encuentro entre Gimnasia y Tiro y Patronato de Paraná corresponde al torneo de la Primera Nacional 2026.

El operativo estará coordinado por el Centro de Coordinación Operativa de la Policía de Salta y se extenderá antes, durante y después del partido.