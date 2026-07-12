Fuerte operativo de seguridad para Gimnasia y Tiro-Patronato en el Michel Torino
Más de 220 efectivos policiales formarán parte del operativo de seguridad previsto para el partido entre Gimnasia y Tiro y Atlético Patronato, que se disputará este domingo a las 17 en el estadio David Michel Torino.
La cobertura será desplegada en tres fases e incluirá personal de unidades especiales, áreas operativas y sectores investigativos del Distrito de Prevención 1 de Capital.
A qué hora abrirán las puertas
Los accesos al estadio quedarán habilitados desde las 15:30, una hora y media antes del comienzo del encuentro.
La Policía de Salta recomendó a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras en los filtros de control.
Qué documentación deberán presentar
Para ingresar será obligatorio contar con:
- DNI
- Entrada en formato físico
En los accesos se utilizarán sistemas de identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.
Qué elementos estarán prohibidos
No se permitirá el ingreso al estadio con:
- Pirotecnia
- Paraguas
- Objetos que puedan representar un riesgo para los asistentes
Los controles se realizarán antes de llegar a las puertas principales y en los distintos anillos de seguridad.
Partido clave por la Primera Nacional
El encuentro entre Gimnasia y Tiro y Patronato de Paraná corresponde al torneo de la Primera Nacional 2026.
El operativo estará coordinado por el Centro de Coordinación Operativa de la Policía de Salta y se extenderá antes, durante y después del partido.
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