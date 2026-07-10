Cada vez menos jóvenes argentinos quieren tener hijos, según un estudio

Un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral reveló que solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos, una cifra que diez años atrás alcanzaba el 77%. Entre los jóvenes de 18 a 34 años el porcentaje desciende al 34%, lo que refleja un profundo cambio en la forma de entender la realización personal y familiar.

La investigación señala que el 57,3% de quienes no desean tener hijos afirma que la maternidad o la paternidad no forman parte de su proyecto de vida. Entre los motivos también aparecen la falta de una pareja estable, la preferencia por viajar o priorizar el desarrollo profesional, además del contexto social, político y ambiental. En paralelo, los datos oficiales muestran que los nacimientos en Argentina cayeron un 47% en la última década.

El informe advierte que esta transformación se da en un contexto de envejecimiento poblacional y una de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina. Si bien la familia continúa siendo la principal fuente de satisfacción para los argentinos, la decisión de tener hijos dejó de ser una expectativa social generalizada para convertirse, cada vez más, en una elección individual.