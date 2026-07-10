Tragedia en Córdoba: Dos choques fatales en rutas provinciales dejan tres muertos y más de 15 heridos

Dos muertos y más de 15 heridos dejó un choque fatal en la Ruta Provincial 4, en la provincia de Córdoba, entre un auto particular y un minibús que transportaba menores que volvían de un partido de fútbol.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, cuando el vehículo particular y el mini colectivo chocaron de frente, por circunstancias que todavía son analizadas.

Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, conversó con el medio LV16 Radio Río Cuarto donde expuso que el llamado de emergencia fue recibido cerca de las 17:50hs y que al llegar al lugar confirmaron la muerte de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes viajaban en el auto.

En el minibús viajaba menores, de entre 9 y 12 años, quienes regresaban de disputar un partido en Río Cuarto. Se informó que 16 niñas debieron ser atendidas por golpes o traumatismos, pero ninguna se encuentra en grave estado.

Se realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de revelar cómo sucedió el accidente fatal.

Otro choque fatal en Córdoba

Horas más tarde se conoció que otra persona falleció producto de un choque frontal contra un camión, esta vez en la Ruta Provincial 6.

Según informaron testigos, la víctima mordió la banquina, perdió el control del rodado y chocó de frente con el vehículo de gran porte.

Con información de Noticias Argentinas