"No esperen paz en sus redes": El intimidante mail que recibieron periodistas tras un hackeo a la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció ayer un ciberataque tras la difusión de correos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que Argentina eliminó a Egipto.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el comunicado —enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas— incluía la frase: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.

El episodio se produjo luego de que, desde la delegación egipcia, continuaran los reclamos por la actuación del árbitro, pese a que las repeticiones de las jugadas clave no muestran una dirección tendenciosa. Fuentes de la AFA dijeron que el mail fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

Varios periodistas acreditados aseguraron haber recibido el mensaje en el que también se alababa a la selección africana por “absoluto honor, pasión y dominio táctico” y se advertía: “si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”. El texto acusaba además a Egipto de haber sufrido un arbitraje perjudicial “por apoyar a Palestina” y cerraba con la consigna: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.

Las frases del mail coinciden con declaraciones públicas del entrenador egipcio Hossam Hassan y del jugador Mostafa Ziko, que tras el partido cuestionaron al arbitraje. No obstante, desde la AFA aclararon que el correo no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el contenido.

La entidad informó que detectó el “posible envío” desde una cuenta institucional, que está analizando el alcance del acceso no autorizado y que trabaja “para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”. En paralelo, las autoridades del seleccionado argentino enfocan la atención en el próximo rival: Suiza, en los cuartos de final, con la mira en alcanzar una segunda semifinal consecutiva.

Con información de Noticias Argentinas