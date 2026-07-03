Fiestas Patronales en La Candelaria: El Ceibal celebra a la Virgen del Perpetuo Socorro

La localidad de El Ceibal, en el departamento La Candelaria, celebrará este sábado 4 de julio sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una de las festividades religiosas más importantes de la zona sur de la provincia.

La jornada comenzará a las 8.30 y combinará actividades litúrgicas con propuestas tradicionales abiertas a vecinos y visitantes.

El programa prevé una celebración religiosa, seguida del acto protocolar, la procesión en honor a la patrona y un desfile cívico-gaucho, uno de los momentos centrales de la jornada.

Además, habrá un almuerzo comunitario, una feria de emprendedores con productos regionales y un festival artístico que pondrá el cierre a los festejos.

Las actividades son organizadas por la Municipalidad de La Candelaria y forman parte del calendario oficial de eventos turísticos de la provincia. Quienes deseen participar pueden obtener más información comunicándose al 3872-258095.