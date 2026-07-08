La Ventolera celebra el 9 de Julio y anticipa la agenda para las vacaciones de invierno

La Ventolera volverá a abrir sus puertas este 9 de Julio con una jornada que combinará gastronomía, feria, música y actividades comunitarias. Desde las 12 hasta las 18 horas, el espacio cultural ubicado en O'Higgins 585 recibirá al público con una propuesta pensada para compartir en familia durante el feriado.

La feria reunirá puestos de ropa, dulces, conservas, juegos para las infancias, intercambio de figuritas, merienda y venta de locro. Desde las 16, además, se realizará un ensayo abierto del grupo de sikuris urbanos La Caserito, al que podrá sumarse cualquier persona interesada.

"En general los feriados hacemos locro y los domingos hacemos feria una vez al mes, pero esta vez unimos las dos actividades. Además de escuchar música, uno se puede unir. Nosotros llevamos muchas cajas para que el que no tiene, pero tiene ganas de cantar”, expresó la directora de La Ventolera, Andrea García, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Vacaciones de invierno con teatro y títeres

Por otro lado, respecto a las actividades para las vacaciones de invierno, García adelantó que durante la segunda semana del receso llegarán elencos de títeres provenientes de Chaco, Neuquén y La Rioja, que ofrecerán funciones el viernes, sábado y domingo a las 17.

"Van a hacer títeres para pequeñas infancias, pero puede ir toda la familia. La entrada cuesta 10 mil pesos o hay una promoción de 4x3", invitó.

Además, en la USINA Cultural, La Ventolera presentará "Prohibido pasar", un espectáculo basado en la técnica japonesa kamishibai, que combina ilustraciones y narración. "Son títeres de papel, distintos a los que uno está acostumbrado a ver. Hay una relatora y personajes clownescos que cuentan una historia muy comunitaria, donde los problemas se resuelven grupalmente", explicó.

La directora recordó que, más allá de la programación especial de invierno, La Ventolera mantiene durante todo el año talleres de teatro para infancias, adolescentes y adultos, las actividades de teatro del Hospital Ragone y un taller de coplas.