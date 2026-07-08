La convocatoria es el miércoles 8 de julio, de 8 a 16h, el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta (Belgrano 1002).
Vuelve "Güemes, el musical": el espectáculo que emocionó a Salta se presenta por la Gala del 9 de Julio
Cultura & Espectáculos08/07/2026
La obra subirá al escenario del Teatro Provincial este miércoles y jueves, con una imponente puesta en escena que recorre la vida del héroe gaucho.
En el marco de las Galas Patrióticas, la Secretaría de Cultura de Salta volverá a presentar "Güemes, el musical", una de las producciones artísticas más destacadas de la provincia. Las funciones serán este miércoles 8 y jueves 9 de julio, desde las 21hs, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con una propuesta que revive la vida y la gesta del General Martín Miguel de Güemes.
El espectáculo reúne al Ballet Folklórico de la Provincia, el Ballet Provincial, la Orquesta Sinfónica de Salta y la Escuela Oficial de Ballet, con música original, un gran despliegue escénico y un elenco de reconocidos artistas. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Vamos o en la boletería del teatro.
Te puede interesar
Murió Luis Margani, el actor que interpretó a Julio Grondona en "El Presidente"Cultura & Espectáculos07/07/2026
Alcanzó reconocimiento con Mundo grúa y tuvo uno de sus últimos grandes papeles al encarnar a Julio Grondona en la serie El Presidente.
Hasta el 30 de julio próximo podrán presentarse los trabajos en el concurso literario “Historias y relatos sobre mujeres y justicia”.
Harry Styles hizo historia: obtuvo un récord Guinness tras agotar 12 shows en WembleyCultura & Espectáculos07/07/2026
El cantante británico se convirtió en el artista con más conciertos consecutivos en una misma temporada en el emblemático estadio de Londres, superando la marca que ostentaba Coldplay.
La Banda Municipal “25 de Mayo”, ballets folclóricos y la iluminación del histórico edificio serán parte de una noche de vigilia en la víspera del Día de la Independencia.
En el día de su cumpleaños, sale en vinilo el disco que Mercedes Sosa grabó junto a Charly GarcíaCultura & Espectáculos03/07/2026
Se lanza el 9 de julio, la fecha patria que también es el día del cumpleaños de la cantora. Son 12 canciones de García interpretadas y modificadas por Sosa.
Lo más visto
El Gobierno anunciará un plan de refinanciación de deudas para empleados públicos
Agustina TolabaSalta03/07/2026
El ministro de Economía adelantó por Aries que el programa alcanzará a maestros, médicos, policías, municipales y trabajadores de la administración pública. El objetivo es ordenar cuotas y concentrar los pagos en una sola obligación mensual.
La selección de Lionel Scaloni perdía 2-0, pero revirtió el marcador gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.
Comienza a definirse la etapa de ocho mejores de la Copa. Se jugará desde el jueves 9 hasta el sábado 11. En Semifinales se usará una nueva pelota.
"Épico": la Plaza 9 de Julio se vistió de celeste y blanco para celebrar la victoria de ArgentinaSalta07/07/2026
Tras la remontada por 3-2 ante Egipto, los salteños coparon las calles. La Plaza 9 de Julio volvió a ser el principal punto de encuentro. "La mejor remontada que vi en mi vida. Épico", expresaron.
Hossam Hassan denunció un arbitraje parcial, criticó al VAR y apuntó contra la FIFA tras la eliminación. “Sufrimos una injusticia”, aseguró el entrenador.