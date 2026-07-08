Vuelve "Güemes, el musical": el espectáculo que emocionó a Salta se presenta por la Gala del 9 de Julio

En el marco de las Galas Patrióticas, la Secretaría de Cultura de Salta volverá a presentar "Güemes, el musical", una de las producciones artísticas más destacadas de la provincia. Las funciones serán este miércoles 8 y jueves 9 de julio, desde las 21hs, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con una propuesta que revive la vida y la gesta del General Martín Miguel de Güemes.

El espectáculo reúne al Ballet Folklórico de la Provincia, el Ballet Provincial, la Orquesta Sinfónica de Salta y la Escuela Oficial de Ballet, con música original, un gran despliegue escénico y un elenco de reconocidos artistas. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Vamos o en la boletería del teatro.