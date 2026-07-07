Murió Luis Margani, el actor que interpretó a Julio Grondona en "El Presidente"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de Luis Margani, reconocido intérprete que falleció a los 77 años. A través de un comunicado, la entidad destacó su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, y envió sus condolencias a familiares y seres queridos.

Nacido en Sicilia, Italia, y radicado en Argentina, Margani llegó a la actuación luego de haber trabajado durante años como electricista de automóviles y músico. Su carrera dio un giro en 1995, cuando fue convocado por el director Pablo Trapero para protagonizar el cortometraje Negocios. Cuatro años más tarde alcanzó la consagración con Mundo grúa, donde interpretó al recordado "Rulo", papel por el que recibió el Premio Cóndor de Plata al Actor Revelación.

A lo largo de su carrera participó en numerosas películas y exitosas ficciones televisivas como Tumberos, Los Roldán, Mujeres asesinas, Los exitosos Pells y Educando a Nina, además de una destacada trayectoria teatral.

Uno de sus últimos trabajos de mayor repercusión fue en 2020, cuando interpretó al histórico presidente de la AFA, Julio Grondona, en la serie El Presidente, una actuación que recibió elogios por la profundidad con la que retrató al dirigente del fútbol argentino.