Concurso literario “Historias y relatos sobre mujeres y justicia”

El concurso es organizado por la Oficina de Género y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta con la finalidad de visibilizar las historias situadas geográfica y culturalmente en Salta sobre las representaciones de la mujer, su rol y sus procesos en entornos de justicia.

El concurso está dirigido a toda persona mayor de 18 años radicadas en la provincia de Salta y los trabajos ganadores serán reconocidos con un diploma incluidos en una publicación.

El jurado está integrado por la escritora y periodista Inés Brandán Valy, la escritora y comunicadora social Luciana Lucero y el exjuez del Tribunal de Impugnación Pablo Arancibia.

Los trabajos serán originales e inéditos y no deben haber sido publicados en ningún medio o formato.

La recepción de los trabajos se hará en la cuenta de correo [email protected] hasta las 13 horas del próximo 30 de julio.

Las bases del concurso podrán ser desde este enlace: https://www.escuelamagistratura.gov.ar/wp-content/uploads/Bases-y-condiciones-concurso-literario.pdf