Productores frutilleros prueban nuevas variedades para extender la temporada de cosecha

Los productores de frutilla del Salta comenzaron a ensayar nuevas variedades con el objetivo de extender la temporada de cosecha y mejorar la competitividad de la producción local. La estrategia apunta a incorporar cultivares tempranos y tardíos que permitan llegar antes al mercado y prolongar la oferta hacia fin de año.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Ángel Yed, productor del emprendimiento Puerta del Sol, en Vaqueros, e integrante de la Asociación de Productores de Frutillas del Valle de Lerma (Aprofval), explicó que esta campaña ya comenzó con las primeras variedades tempranas.

"Estamos entrando en la temporada, están saliendo las primeras frutillas de variedades tempranas. En agosto empieza la época fuerte, septiembre y octubre son los meses más importantes", señaló.

Yed explicó que, si bien los productores mantienen dos o tres variedades ya consolidadas, cada temporada incorporan otras alternativas para evaluar su adaptación al clima salteño y sus características comerciales.

"Está bueno probar variedades tempranas para ver si podemos agarrar mejor el precio y también variedades más tardías para llegar a la época de las fiestas. Buscamos rendimiento, sabor, dulzor, firmeza de la fruta. Hay muchas variedades, pero no todas se adaptan al clima de Salta", sostuvo.

Respecto de la producción, indicó que las bajas temperaturas del invierno provocaron algunas pérdidas menores, aunque los cultivos evolucionan favorablemente. “Lo que más nos preocupa son las heladas de fines de julio o agosto, cuando la planta está en plena floración, porque ahí se afectan las flores", explicó.

Por otro lado, el productor aclaró además que las frutillas que actualmente se ofrecen en los comercios salteños corresponden, en su mayoría, a producciones de Tucumán o Jujuy por lo que “llegan con costo de transporte y comercialización”. Estimó que la mayor disponibilidad de fruta salteña permitirá una baja en los valores durante las próximas semanas.

"Nosotros siempre apuntamos a variedades más tardías. La producción fuerte empieza a mediados de agosto y, para mí, la mejor frutilla es la de septiembre", concluyó.