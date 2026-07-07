Harry Styles hizo historia: obtuvo un récord Guinness tras agotar 12 shows en Wembley

Harry Styles sumó un nuevo logro a su carrera al recibir un Récord Guinness por convertirse en el artista con la mayor cantidad de presentaciones consecutivas en una misma temporada en el Estadio Wembley, en Londres.

El exintegrante de One Direction completó 12 conciertos entre el 12 de junio y el 4 de julio, superando el récord anterior de 10 shows, que pertenecía a la banda británica Coldplay.

El reconocimiento fue entregado por Will Munford, adjudicador oficial de Guinness World Records, quien además otorgó certificados conmemorativos a los integrantes del equipo de producción que acompañan al artista durante la gira.

Los recitales forman parte del tour "Together, Together", que comenzó en mayo en Ámsterdam y continuó con una exitosa residencia en Wembley, un estadio con capacidad para 90.000 espectadores.

Para celebrar el histórico récord, el estadio realizó publicaciones en sus redes sociales y cerró el último concierto, el pasado 4 de julio, con un espectáculo de fuegos artificiales.

Tras su paso por Londres, Harry Styles continuará la gira con presentaciones en Brasil y México. Luego viajará a Nueva York, donde tiene programada una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden entre agosto y octubre.