"No es solo una colecta": la Iglesia llamó a reforzar el compromiso con quienes más lo necesitan

La difícil situación social que atraviesan Salta y el NOA volvió a estar en el centro del análisis de la Iglesia. Luego de participar de una reunión en el Arzobispado junto a la Escuela de Trabajo Social de la UCASAL, el párroco de San Lorenzo Mártir, Oscar Ossola, aseguró que los datos presentados reflejan una realidad que las parroquias conocen por su trabajo cotidiano en los barrios.

En diálogo con Aries, explicó que el encuentro se desarrolló en el marco del Mes de la Caridad y de la reciente Colecta Nacional de Cáritas. "Cáritas no es solo la ayuda económica, una limosna un día al mes o al año de ir a una colecta, sino el compromiso que tenemos todas las comunidades", afirmó.

Ossola indicó que las parroquias mantienen reuniones periódicas para abordar las problemáticas sociales y coordinar acciones en los distintos decanatos de la Arquidiócesis, y remarcó que la misión de la Iglesia no se limita a la vida espiritual.

"No es solo la Iglesia o la parroquia como algo espiritual, o de ir a misa y rezar el rosario. Eso es importantísimo. Pero está este otro compromiso concreto, porque Jesús es demasiado concreto y exigente", señaló.

En ese sentido, aclaró que las expresiones de alegría vinculadas a la Selección Argentina no deben interpretarse como una forma de evasión frente a las dificultades sociales.

"Esto no es un escapismo, no es negar los problemas que existen, sino una cuota, ojalá, de alegría, de esperanza, pero sobre todo también de querer cambiar, en manos de quienes estén: dirigentes, políticos, empresarios, sindicales, eclesiales", concluyó.