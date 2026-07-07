La Poma: avanza la construcción de un edificio educativo para el nivel secundario

El Gobierno de la Provincia avanza con la construcción de un edificio para el colegio secundario 5.205 para la comunidad del paraje Cobres, municipio de La Poma. Los trabajos cuentan con un avance aproximado al 60% y representa una inversión provincial de $932.4 millones.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que las tareas abarcarán una superficie total de 927 metros cuadrados. Contará con acceso techado, tres aulas, galería, salón de usos múltiples, cocina, comedor, laboratorio – taller, grupos sanitarios, biblioteca, dirección, sala de profesores. Depósito, patio de formación, patio de servicio con fogón, lavadero y cercado perimetral.

Esta iniciativa también incluye la construcción de un sector de albergue para docentes y alumnos con dormitorios, sala de estar y sanitarios.