Una empleada de la Agencia Territorial Salta irá a la Justicia si insiste con su ascenso

El Gobierno nacional rechazó el recurso presentado por una empleada de la Agencia Territorial Salta que reclamaba su promoción dentro del Sistema Nacional de Empleo Público.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 578/2026, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello.

La trabajadora, María de los Ángeles García Santos, había solicitado acceder al Nivel B del agrupamiento general del SINEP. Sin embargo, el Comité de Valoración concluyó que no cumplía con los requisitos exigidos.

El punto central del rechazo fue la falta de relación entre su título de Licenciada en Diseño Gráfico y el cargo de Profesional Analista en Seguimiento de Programas de Empleo y Formación Profesional.

Además, el dictamen sostuvo que las capacitaciones acreditadas eran de carácter transversal y no sustantivas para la función específica.

Con el decreto, quedó agotada la vía administrativa. La trabajadora podrá recurrir a la Justicia dentro de los 180 días hábiles judiciales desde su notificación.