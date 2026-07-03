“No quiero ser Favaloro”: el dramático pedido de un director de clínica por la crisis de salud

El director de la Clínica Belgrano de Quilmes, Ezequiel López, publicó una carta abierta en la que lanzó un dramático pedido de ayuda por la situación económica que atraviesa la institución y alertó sobre la crisis que afecta a numerosos prestadores de salud en todo el país.

En el texto, el médico evocó la figura de René Favaloro y aseguró que no quiere que la historia vuelva a repetirse. “No quiero ser Favaloro”, escribió al cierre de la carta, en referencia al reconocido cirujano cardiovascular que se suicidó en julio del año 2000 en medio de una profunda crisis financiera de la fundación que llevaba su nombre.

“Hay hechos de nuestra historia que deberían funcionar como un límite infranqueable, desde lo institucional y lo humano. Sin embargo, a casi 26 años de aquel tiro al corazón que nos enlutó para siempre, la historia parece empecinada en repetirse”, expresó López.

Según sostuvo, decidió hacer pública su situación porque se siente “agotado de combatir contra el sistema” y porque la falta de respuestas amenaza la continuidad de la clínica.

“Realizo este pedido de ayuda con la urgencia de quien ve cómo la falta de pago, el ahogo financiero, los plazos de pago alargados y la falta de actualización de los valores de las prestaciones nos acercan al abismo”, afirmó.

En su carta, el director de la Clínica Belgrano describió las dificultades que, según dijo, enfrentan quienes administran instituciones sanitarias que atienden a afiliados de la seguridad social. Señaló que el atraso en los ingresos convive con costos cada vez más elevados, entre ellos los salarios del personal, los insumos médicos —muchos de ellos dolarizados— y el mantenimiento de los establecimientos.

“Detrás de cada cápita y de cada prestación hay sueldos de personal de salud, insumos dolarizados, mantenimiento edilicio y, por sobre todo, la vida y la dignidad de miles de pacientes que merecen una atención de excelencia”, sostuvo.

López también aseguró que los médicos aspiran a seguir el ejemplo profesional y humano de Favaloro, pero advirtió sobre una realidad que calificó de “paradoja perversa”.

“Es inadmisible que seguir sus pasos en el cuidado de los más vulnerables nos condene a compartir también su final”, escribió.

La carta concluye con un mensaje dirigido a las autoridades y a los distintos actores del sistema sanitario. “Quiero honrar su vida, no verme obligado a repetir su tragedia. Así, no quiero ser Favaloro”, cerró.

Con información de TN