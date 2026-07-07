Así juega Egipto, el rival que enfrentará hoy al mediodía la Selección Argentina

La Selección Argentina ya conoce a su rival en los octavos de final del Mundial: Egipto, un equipo que, en los papeles, aparece como un adversario accesible, pero que llega fortalecido tras dejar en el camino a Australia en la definición por penales.

El conjunto africano es dirigido por Hossam Hassan, histórico goleador de su selección, quien se caracteriza por adaptar el esquema táctico según el rival de turno. Esa flexibilidad genera incertidumbre sobre el planteo que utilizará frente al equipo de Lionel Scaloni.

Un equipo que suele dejar jugar

Durante la Copa del Mundo, Egipto utilizó mayoritariamente un 4-2-3-1, con una presión en la mitad de la cancha y una propuesta más ofensiva que la de otras selecciones africanas. A diferencia de Cabo Verde, que complicó a Argentina con un bloque defensivo muy cerrado, los egipcios suelen conceder más espacios y buscar partidos de ida y vuelta.

Su principal fortaleza está en ataque, donde sobresalen nombres como Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush y Mostafa Mohamed "Zico", futbolistas con movilidad y capacidad para intercambiar posiciones constantemente.

Podría cambiar el esquema

Pese a su propuesta habitual, Hassan ya ha demostrado que no tiene inconvenientes en modificar el sistema cuando la ocasión lo requiere. En otros torneos utilizó un 3-4-2-1, que sin la pelota se transforma en un 5-4-1, apostando por un bloque bajo y salidas rápidas de contraataque.

Ese antecedente alimenta la posibilidad de que Egipto copie parte de la estrategia que utilizó Cabo Verde para incomodar a la Selección Argentina, cediendo la posesión y cerrando los espacios interiores.

El desafío para la Scaloneta

Argentina suele sentirse más cómoda ante rivales que salen a disputar la pelota y dejan espacios entre líneas. Frente a Cabo Verde encontró dificultades precisamente porque el rival se replegó cerca de su área, obligando al equipo de Lionel Scaloni a buscar variantes.

Ahora, la gran incógnita pasa por saber si Egipto mantendrá su identidad ofensiva o si priorizará un planteo más conservador para intentar sorprender al vigente campeón del mundo y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con información de Olé