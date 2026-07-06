El municipio recuperó un nuevo espacio verde en el barrio Constitución

La Municipalidad llevó adelante un importante operativo de recuperación de un espacio verde ubicado en la calle Estrada del barrio Constitución, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el uso comunitario del sector.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, explicó que “las tareas se realizaron en las márgenes del canal pluvial, donde se detectaron diversas ocupaciones irregulares que impedían la correcta utilización del espacio público”

“Durante el operativo se retiraron cercos, alambrados, plantas y árboles frutales colocados por los vecinos que viven al frente, según ellos para prevenir asentamientos; además se había construido un horno de ladrillos”, remarcó el funcionario.

Con estas acciones, el municipio recuperó un área destinada al uso de toda la comunidad, favoreciendo la circulación peatonal y las condiciones de seguridad para los vecinos que transitan diariamente por la zona.

Desde la Municipalidad recordaron que los espacios públicos pertenecen a todos los salteños y su preservación es fundamental para garantizar una convivencia ordenada y segura.

Como en todos los casos, se solicita la colaboración de los vecinos para cuidar estos espacios y denunciar cualquier ocupación indebida que afecte el normal funcionamiento y disfrute de los lugares comunes.