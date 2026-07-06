Una marea albiceleste: esperan unos 45.000 argentinos en Atlanta para alentar a la Selección ante Egipto

Atlanta se prepara para vivir una verdadera fiesta albiceleste. Se estima que cerca de 45.000 argentinos estarán presentes este martes en el estadio para alentar a la Selección en el duelo frente a Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Desde hace varios días, miles de hinchas comenzaron a copar las calles de la ciudad estadounidense con camisetas, banderas y canciones. Muchos viajaron directamente desde Argentina, mientras que otros aprovecharon su residencia en Estados Unidos o llegaron desde distintos países de América y Europa para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

El encuentro genera una enorme expectativa, ya que definirá el pase a los cuartos de final. Con semejante convocatoria, la parcialidad argentina volverá a hacerse sentir en las tribunas y promete convertir el estadio en una especie de "localía" para la Scaloneta, en busca de un nuevo paso hacia el sueño de defender el título mundial.

Con información de La Nación