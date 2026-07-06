¡Inglaterra a cuartos! Venció 3-2 a México en un partidazo

Inglaterra venció por 3-2 a México en el Estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland.

El mediocampista Jude Bellingham convirtió un doblete a los 36 y a los 38 minutos de la primera etapa, y Harry Kane marcó de penal en la segunda, mientras que el delantero Julián Quiñones a los 42 y Raúl Jiménez de penal a los 24 del complemento descontaron para México.

México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Inglaterra sufrió durante gran parte del primer tiempo hasta que Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1. En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.

Pese a jugar con diez, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon. Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial. México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado, que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.

Édson Álvarez tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras Jordan Pickford sostuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas. Inglaterra resistió el asedio final, selló su clasificación y avanzó de ronda con Bellingham como gran figura.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Octavos de final.

México 2-3 Inglaterra.

Estadio: Ciudad de México.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el primer tiempo: 36m y 38m Jude Bellingham (I); 42m Julián Quiñones (M).

Goles en el segundo tiempo: 15m Harry Kane -penal- (I); 24m Raúl Jiménez -penal- (M).

Expulsados en el segundo tiempo: 8m Jarell Quansah (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Edson Álvarez por Montes (M); 12m John Stones por Saka (I); 17m Santiago Giménez por Mora (M); Brian Gutiérrez por Romo (M); 30m Dan Burn por Anderson (I); Djed Spence por O'Reilly (I); 34m Álvaro Fidalgo por J. Sánchez (M); 36m Guillermo Martínez por Quiñones (M).

Con información de Noticias Argentinas