Central Norte empató con San Miguel y sigue comprometido - Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte no pudo hacerse fuerte como local e igualó 1 a 1 frente a San Miguel, en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Mario Sciacqua dejó escapar dos puntos importantes y continúa cerca de la zona de descenso.

El Cuervo comenzó mejor y encontró la ventaja a los 10 minutos del primer tiempo. Tomás Castro aprovechó una de las primeras situaciones claras y marcó el 1 a 0 para ilusionar al público presente. Sin embargo, cuando se acercaba el cierre de la etapa inicial, Jorge Ferrero apareció para establecer el empate definitivo.

En el complemento, Central Norte intentó volver a ponerse en ventaja, pero no encontró los caminos para vulnerar la defensa visitante y debió conformarse con un empate que poco le sirve en la lucha por la permanencia.

Con este resultado, el Cuervo suma 19 puntos y permanece en los últimos puestos de la tabla, apenas una unidad por encima de Mitre de Santiago del Estero, que ocupa una de las posiciones de descenso con 18 puntos. Chaco For Ever, con 13 unidades, completa la zona roja.

En la próxima fecha, Central Norte visitará a Colón de Santa Fe con la obligación de sumar para comenzar a alejarse de los puestos comprometidos y mejorar la campaña realizada durante la primera rueda del campeonato.