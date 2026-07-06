Infantino negó presiones de Trump tras el polémico perdón a un jugador de Estados Unidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió este lunes a responder a la polémica por la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun y negó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya influido en la decisión. Si bien confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario, afirmó que los organismos disciplinarios del fútbol actúan de manera independiente.

La controversia surgió luego de que la FIFA revocara la tarjeta roja que Balogun había recibido ante Bosnia y Herzegovina en los octavos de final. Gracias a esa resolución, el atacante quedó habilitado para disputar el partido de cuartos de final frente a Bélgica. La decisión generó cuestionamientos porque trascendió que Trump había intervenido para pedir que se revisara la sanción.

"Durante la conversación le expliqué que había un proceso legal en curso que sería decidido por organismos independientes de la FIFA", sostuvo Infantino en un comunicado. Además, remarcó que muchas veces se entera de las resoluciones una vez que ya fueron tomadas y que, aunque no siempre las comparte, respeta la autonomía de los comités disciplinarios.

El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos del Mundial 2026. Tras conocerse la resolución, Trump celebró públicamente la medida en sus redes sociales y agradeció a la FIFA "por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", lo que alimentó aún más las sospechas sobre una posible influencia política en una decisión deportiva.

Con información de La Nación