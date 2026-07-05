Juventud sumó en Formosa y sigue en carrera

Fotos: Prensa Juventud Antoniana

Juventud Antoniana igualó sin goles frente a San Martín de Formosa, por la 16ª fecha del Torneo Federal A, y se llevó un punto valioso de una de las canchas más difíciles de la categoría. El equipo dirigido por Sergio Maza se mantiene en el quinto puesto de la Zona 2 y continúa en la pelea por avanzar a la próxima instancia del campeonato.

El Santo mostró un planteo ordenado y supo adaptarse al desarrollo del encuentro. En el complemento asumió un mayor protagonismo, adelantó sus líneas y generó las mejores aproximaciones, aunque le faltó precisión para romper el cero.

Sobre el final, San Martín llegó al gol, pero el árbitro anuló la conquista por una infracción en ataque, lo que le permitió al Santo sostener un empate de gran importancia.

Con este resultado, Juventud suma 19 puntos y permanece quinto en la Zona 2, a dos unidades de Sarmiento de La Banda. Además, la diferencia de gol lo mantiene, por el momento, como el mejor quinto del Federal A.

En las dos fechas finales, el equipo salteño recibirá a Tucumán Central y luego visitará a Boca Unidos, con la posibilidad de depender de sí mismo para lograr la clasificación.