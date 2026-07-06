El riesgo país cae a 410 puntos y las acciones argentinas trepan hasta 7%

El riesgo país volvió a bajar este lunes y se acercó a los 410 puntos básicos, en una jornada positiva para los activos argentinos tras la presentación del programa financiero del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027.

En Wall Street, las acciones argentinas operan con fuertes subas. Los ADR que más avanzan son los de BBVA, con un alza de 7,4%; Banco Supervielle, con 5,3%; Grupo Financiero Galicia, con 4,8%; y Edenor, con 4%.

Los bonos soberanos también muestran mejoras, con incrementos de hasta 0,5%; mientras los inversores reaccionaron al plan anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario presentó el esquema financiero para lo que resta de este año y todo 2027, en un contexto marcado por la baja del riesgo país a mínimos de los últimos ocho años y a pocos días de un vencimiento por US$ 4.300 millones con bonistas privados.

Durante la conferencia de prensa, Caputo sostuvo que el objetivo oficial es refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses "a la menor tasa posible".

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo en $1.510 en las pantallas del Banco Nación, el mismo valor con el que había cerrado el viernes. En tanto, el dólar MEP cotizó a $1.521 y el contado con liquidación se ubicó en $1.564.

Con información de Cadena 3