El Gobierno lanzará un nuevo bono en dólares que pagará intereses todos los meses

El Gobierno saldrá al mercado local con la emisión de un nuevo bono en dólares (que pagará una renta todos los meses), un instrumento que fue pensado para los ahorristas minoristas más tradicionales. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Economía esta mañana y explicó que el objetivo es profundizar su estrategia de conseguir financiamiento en el mercado local y así reducir la dependencia que la Argentina tiene de Wall Street.

A través del nuevo Bonar 2029 (AO29), desde el Palacio de Hacienda buscarán capturar US$2000 millones que estarán destinados a cubrir parte de los vencimientos de deuda de 2026 y 2027. El título replicará las características que tuvieron el Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), con un cupón del 6% anual y una renta mensual en dólares.

Luego de que la semana pasada el Gobierno terminara de colocar el AO27 y AO28 por un total de US$4000 millones, la primera licitación del AO29 tendrá lugar el próximo 15 de julio. A diferencia de las colocaciones anteriores, no habrá un monto máximo de adjudicación para facilitar la reinversión de los dólares que cobrarán esta semana los tenedores de bonos Bonares.

“Esto tiene que ver con tener una estrategia financiera enfocada y sostenida en el desarrollo local del mercado de capitales, y que permita reducir significativamente la dependencia de Wall Street. Esto no viene de un repollo, no es casualidad, sino causalidad. Lo podemos hacer producto de la estabilidad macroeconómica, la recomposición de reservas del Banco Central, el sostenimiento del superávit fiscal, del superávit comercial, la baja del riesgo país. Hay un síntoma de confianza y los depositantes volvieron a traer los dólares al sistema”, explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante la presentación de la estrategia financiera de 2026-2027.

El anuncio llegó en un momento clave. Este jueves 9 de julio, el Tesoro afrontará un importante pago de capital e intereses de los bonos Bonares (legislación local) y Globales (legislación extranjera). La apuesta del Gobierno es que parte de esos fondos vuelva a canalizarse hacia este nuevo instrumento, en vez de salir del sistema financiero.

“Es esperable que capte buena demanda en el mercado local, considerando que el Gobierno ya emitió bonos en el mercado local con vencimiento en 2028, Además, decidió no fijar un tope máximo de adjudicación para la primera vuelta del 15 de julio. Esta flexibilidad busca capturar de manera directa la reinversión de los dólares que los tenedores de Bonares cobrarán por los vencimientos corrientes. Al ofrecer un cupón del 6% anual con la particularidad de un pago de renta mensual en dólares, el instrumento resulta atractivo para inversores minoristas, lo que se ve apuntalado por la expansión de los depósitos en moneda extranjera”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Para Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, este nuevo bono es “interesante” y probablemente “despierte la demanda del mercado” por la tasa que convalida. En parte, porque tiene una estructura “prolija” para el inversor, ya que la amortización del capital se paga íntegramente al vencimiento, lo que simplifica el análisis y la previsibilidad del flujo. De todos modos, más allá del rendimiento directo, el analista remarcó que la cotización y la volatilidad de este título en el mercado secundario estarán sujetas a las expectativas sobre una eventual reelección de Javier Milei en las elecciones presidenciales del año que viene.

“Apunta a un perfil de inversor de mediano plazo que busca capturar una tasa fija competitiva en dólares y que mantiene una perspectiva constructiva sobre el proceso de normalización macroeconómica. Al no tener amortizaciones parciales, es un instrumento adecuado para quienes prefieren mantener el título en cartera y consolidar su rendimiento sin la necesidad de buscar opciones para reinvertir flujos de capital intermedios", explicó.

Sin embargo, el mayor riesgo que tiene el bono es su plazo de vencimiento. Mientras que el AO27 termina de pagarse el fin de semana previo a las elecciones de 2027, el AO29 vencerá durante la mitad del próximo mandato presidencial. La prueba ya la hicieron desde Finanzas con la emisión del AO28, e igual consiguió despertar la demanda del mercado local. Pero para Marenco, quien se posicione en este activo deberá incorporar el riesgo de la transición política a su análisis.

“El mercado está pidiendo una compensación adicional para extender vencimientos más allá de las elecciones del año próximo, que hoy se ubica en torno a 350 puntos básicos. Dicho esto, según la presentación del Gobierno, este bono parece estar pensado en parte para inversores que hoy tienen posiciones en Bonares y que próximamente cobrarán amortizaciones de capital. Si esos inversores buscan reinvertir esos pagos, creemos que el nuevo instrumento podría tener una demanda significativa y, en ese contexto, la colocación podría resultar exitosa", sumó Federico Filippini, head of Research & Strategy de AdCap Grupo Financiero.

La Nación