Advierten que el cambio demográfico desafía al sistema jubilatorio

La fuerte caída de los nacimientos en Argentina ya no representa solo un cambio demográfico, sino también un desafío económico de largo plazo. Desde el Laboratorio de Estadísticas para la Toma de Decisiones de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) advirtieron que la tendencia tendrá consecuencias sobre el sistema previsional en las próximas décadas.

En diálogo con Aries, el titular del laboratorio, Mg. Einer Batista, explicó que el régimen jubilatorio argentino depende de los aportes de la población económicamente activa por lo que advirtió que la caída de los nacimientos registrada desde 2014 modificará esa relación en el futuro.

"Desde los últimos diez años la cantidad de nacimientos en Argentina ha caído abruptamente. El tema es que, puntualmente, dentro de las próximas décadas vamos a tener menos trabajadores que estén aportando al sistema previsional", afirmó.

El especialista consideró además que el sistema previsional ya atraviesa un proceso de deterioro y que será necesario discutir cambios estructurales. "Es muy posible que en las próximas décadas las jubilaciones van a tener más un carácter de subsidio que de una real contraprestación por 30 o 35 años de aporte", sostuvo.

En ese sentido, Batista indicó que desde el laboratorio buscan instalar el debate sobre esta problemática y generar conciencia sobre sus posibles efectos.

*"Una persona de 30 a 50 años, que está trabajando, tiene que prever, tiene que hacer una planificación financiera y tratar de guardar unos 100 dólares por mes, si le es posible, y tratar de invertirlo. Hay un montón de alternativas para tener un complemento jubilatorio en el futuro", señaló.

Finalmente, el especialista señaló que el debate sobre una reforma previsional será inevitable ante el cambio demográfico que atraviesa el país.

"Va a haber un punto donde los gobiernos van a tener que poner al tema sobre la mesa, porque realmente cada vez el deterioro presupuestario va a ser mayor derivado por eso, porque además la población está envejeciendo", afirmó.