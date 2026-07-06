El riesgo país cae y se acerca a 410 puntos

Este lunes, el riesgo país caía y se acerca a los 410 puntos, mientras las acciones argentinas en Wall Street alcanzan el 5% y los bonos suben hasta 0,5%.

En ese sentido, el dólar se mantiene a $1510, tal como cerró el viernes en las pantallas del Banco Nación. Por otra parte, el dólar MEP cotiza a $1522, mientras que el CCL se vende a $1566.

Los inversores reaccionaron con fuerza luego de que el ministro de Economía Luis Caputo presentara el plan para afrontar los pagos de deuda hasta 2027.

El titular del Palacio de Hacienda estableció el programa financiero para lo que resta de este año y el año siguiente en un contexto en el que el riesgo país opera en mínimos de los últimos ocho años y cuando faltan tres días para que el Gobierno tenga que pagar US$4300 millones a los bonistas privados.

Durante la conferencia de prensa, Caputo enfatizó que el programa apunta a refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses “a la menor tasa posible”.

En el comienzo de la semana, los ADRs argentinos que operan en Wall Street arrancaron en alza y las compañías que más subieron son: BBVA un 5%, Grupo Fin. Galicia un 4,7%, Banco Supervielle un 4,1% e YPF un 3,4%.

Durante la última semana, el riesgo país cayó a nuevos mínimos, no solo para la gestión de Javier Milei sino para los últimos ocho años. El último indicador fue el viernes y alcanzó los 415 puntos, lo que significó un recorte de 78 unidades desde fines de mayo y de 156 escalones en lo que va del año. Sin embargo, este lunes la baja se incrementó y volvió a tocar un nuevo mínimo que llegó a 412 puntos.

Los detalles del plan del Gobierno para la deuda hasta 2027

Los movimientos positivos que se dieron en los mercados durante el comienzo de la jornada ocurrieron mientras el Ministerio de Economía informaba sobre los distintos mecanismos para garantizar los pagos de deuda para los próximos 18 meses.

El equipo liderado por Luis Caputo proyecta necesidades para cubrir vencimientos por US$19.200 millones y fuentes de financiamiento por US$22.900 millones “sin necesidad de acceder a los mercados internacionales de deuda”.

Entre las fuentes de financiamiento que enumeró el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aparecen:

Refinanciación de toda la deuda intra sector público;

Compra de divisas al Banco Central por US$6700 millones;

Emisión de bonos bajo ley local, por US$6000 millones;

Préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4000 millones;

Organismos internacionales, excluido el FMI, por US$2800 millones;

Desembolsos del FMI por cumplimiento del programa, por US$1900 millones;

Privatizaciones, US$800 millones hasta fin de año.

Así el equipo económico estima un superávit financiero de US$ 3700 millones en 2026, lo que le permitirá fortalecer el perfil de deuda para el próximo año.

“Los vencimientos en 2027 son menos desafiante. Con refinanciar la deuda bajo legislación local, ya es suficiente”, sostuvo Caputo.

Para el año próximo en tanto, el Gobierno aseguró que espera necesidades financieras por US$24.900 millones y fuentes de financiamiento exactamente por ese monto.

Entre las principales opciones para afrontar esos pagos en dólares, el secretario de Finanzas planteó las siguientes:

US$3700 millones de superávit financiero de 2026;

Compra de divisas al Banco Central por US$4900 millones;

Refinanciamiento de la deuda intra sector público, tanto capital como intereses, por US$1800 millones;

Desembolsos del FMI por US$1700 millones;

Fondos de otros organismos internacionales por US$4200 millones;

Emisiones de bonos en el mercado local, por US$5000 millones;

Privatizaciones por US$1500 millones;

Otras fuentes de financiamiento por US$2000 millones.

Consultado sobre los planes para afrontar el primer pago de 2028, por US$5000 millones en enero de ese año, Caputo y Daza remarcaron que esperan sea “una herencia para el segundo mandato” (de Milei) y que ya están trabajando en garantizar esos pagos.

TN