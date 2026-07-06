Se despejó Salta: el sol volvió tras una mañana con niebla y temperaturas bajo cero

Después de una mañana marcada por la niebla, la baja visibilidad y temperaturas bajo cero, el cielo comenzó a despejarse este lunes en la ciudad de Salta.

Durante las primeras horas, el Servicio Meteorológico Nacional había informado una temperatura de -0,2°C, con 98% de humedad y visibilidad reducida a apenas 100 metros, condiciones que complicaron la circulación en distintos puntos de la capital.

Sin embargo, con el avance de la jornada, la neblina se disipó y el sol volvió a ganar protagonismo. En el centro salteño, la imagen del cielo despejado sobre la iglesia San Francisco contrastó con el panorama gris y frío del amanecer.

Según el pronóstico, la máxima prevista para este lunes alcanzará los 14°C, mientras que durante la semana se espera un progresivo ascenso de la temperatura.