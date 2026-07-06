Campus Tech: Salta abre talleres gratuitos de programación, robótica e inteligencia artificial

"Para este Gobierno, la economía del conocimiento y la educación son políticas de Estado. Generan oportunidades, posibilitan salida laboral y nivelan. Nunca hubo tanta oferta académica disponible en la provincia de Salta como la que tenemos hoy”. Así, el gobernador Gustavo Sáenz presentó el programa Campus Tech, una propuesta de formación tecnológica orientada a niños y adolescentes para estas vacaciones de invierno.

El Gobernador invitó a sumarse a esta iniciativa en la que los chicos se acercarán al ecosistema de la Economía del Conocimiento a través de experiencias prácticas, lúdicas y colaborativas. Pero “además de aprender y capacitarse en tecnología, van a poder divertirse, hacer amigos y cultivar valores positivos", dijo.

El gobernador Sáenz destacó que el Gobierno de Salta está desarrollando múltiples propuestas en simultáneo en este ámbito: “Ayer se presentó Estudiá Salta para concentrar toda la oferta de formación profesional, capacitación laboral y desarrollo tecnológico; acompañamos la muestra de robótica con los alumnos de las escuelas primarias de La Caldera y Vaqueros. Asimismo, tenemos nuestras siete Aulas Talleres Móviles que recorren los 60 municipios, con una política de federalismo educativo para llevar formación a toda la provincia. Todo esto que logramos ahora debemos afianzarlo, mejorarlo, perfeccionarlo y, sobre todo, continuarlo en el tiempo”, señaló Sáenz.

Además, ratificó el compromiso de fortalecer las escuelas técnicas y los centros de formación profesional, especialmente ante la decisión del Gobierno Nacional de retirar el financiamiento destinado a equipamiento e insumos. “No vamos a dejar a las escuelas técnicas de Salta sin las herramientas necesarias para que los chicos puedan capacitarse, aprender y acceder a una pronta salida laboral con excelencia. También con la Upateco seguimos impulsando una oferta de carreras cortas con salida laboral”, adaptadas específicamente a las demandas socioproductivas de cada región.

“Tenemos que darles a los chicos las oportunidades para que ellos mismos decidan cuáles son las herramientas que necesitan para su futuro. Estamos rodeados de talentos en todos los ámbitos: en el deporte, en la cultura y en lo educativo; los salteños siempre nos destacamos y el Estado tiene que estar presente generando esas condiciones de crecimiento”, acotó el Gobernador.

En la presentación de Campus Tech, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el rector de la Upateco, Carlos Morello, y la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovato.

Los talleres abarcan programación, robótica, producción audiovisual, inteligencia artificial generativa y manejo de drones, promoviendo el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

El Ministro señaló que la iniciativa fue planificada e impulsada por la Provincia a través del Ministerio de Economía, junto con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, como una apuesta a la formación de niños y adolescentes en disciplinas vinculadas a la economía del conocimiento.

Resaltó que el propósito es ofrecer durante las vacaciones de invierno espacios de aprendizaje dinámicos que permitan a los participantes acercarse a la robótica, la inteligencia artificial y la producción audiovisual, desarrollando habilidades con proyección hacia el futuro laboral.

Por su parte, el Rector de Upateco resaltó la importancia de formar a las nuevas generaciones en inteligencia artificial, robótica y tecnología. Aseguró que el acceso a estos conocimientos será determinante para reducir las brechas educativas y generar más oportunidades para los niños y jóvenes de Salta.

En tanto, la Subsecretaria puntualizó el cronograma y requisitos de inscripción.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial durante las dos semanas del receso invernal, divididas en dos segmentos de edad: de 8 a 12 años y de 13 a 17 años.

Formulario digital: El formulario de inscripción ya se encuentra disponible desde hoy, lunes 6 de julio, en el sitio web oficial de la UPATecO. Debe ser descargado y completado antes del trámite presencial.

Inscripción presencial: Se realizará únicamente los días martes 7 y miércoles 8 de julio, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, en la sede donde se dicte el taller elegido (Pereyra Rozas o Vaqueros).

SEDE UPATECO - PEREYRA ROZAS

Laboratorio Audiovisual (13 a 17 años): Producción y edición de cortometrajes con teléfonos celulares. Martes y jueves de 9:30 a 13:30 hs (Comisión 1) y de 15:30 a 18:30 hs (Comisión 2).

Exploradores Digitales: Videojuegos y Robótica (8 a 12 años): Programación con Scratch, mBlock y PictoBlox. Lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs.

Robótica Creativa (8 a 12 años): Proyectos interactivos con placas Arduino y sensores. Lunes y miércoles o martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Aprendiendo a Programar (8 a 12 años): Iniciación al lenguaje Python mediante desafíos. Martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Infinity Lab (8 a 12 años): Integración de robótica, videojuegos e inteligencia artificial generativa. Lunes y martes de 9:00 a 12:00 hs.

Robots al Rescate (8 a 12 años): Construcción y guiado de robots móviles. Lunes y miércoles (16:00 a 19:00 hs) o miércoles y viernes (9:00 a 12:00 hs).

EcoRobots (8 a 12 años): Reciclaje tecnológico y electrónica básica con componentes reutilizados. Martes y jueves o lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs.

Misión Robótica: Aventuras de Invierno (8 a 12 años): Resolución de misiones de programación en equipo. Martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Pequeños Ingenieros (8 a 12 años): Introducción práctica a la física, electricidad y pensamiento computacional. Miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 hs.

Exploradores del Aire (8 a 12 años): Simulación de vuelo, programación y manejo de drones. Miércoles y viernes o jueves y sábado de 9:00 a 12:00 hs.

HUB TECNOLÓGICO DE VAQUEROS