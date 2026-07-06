Perpetuo Socorro: En su última procesión como arzobispo, Cargnello llamó a “recuperar la capacidad de escuchar”

En su última participación como arzobispo en la procesión de la Virgen del Perpetuo Socorro, Mario Antonio Cargnello dejó un mensaje centrado en la necesidad de recuperar la escucha como base de la vida familiar y comunitaria.

Durante su reflexión, Cargnello advirtió que muchas veces las preocupaciones diarias impiden prestar atención a las personas más cercanas. “Se nos escapan a veces las palabras de la esposa, del marido, de los hijos, de los padres. Las ignoramos o no nos damos cuenta”, expresó.

El arzobispo sostuvo que la comunicación fue siempre “alimento de la vida familiar”, pero señaló que hoy aparece debilitada por la televisión, la radio, los mensajes permanentes y el uso del teléfono celular.

En ese sentido, cuestionó escenas cotidianas en las que las personas comparten un mismo espacio, pero permanecen aisladas por las pantallas. “Estamos dos novios y uno con el teléfono y el otro también, y no nos hablamos, no nos escuchamos”, graficó.

Cargnello también apuntó al uso de auriculares como una forma de cerrarse a los demás. “Se convierten en tapones para no escuchar la realidad muchas veces”, sostuvo, y planteó que recuperar la capacidad de escuchar al otro haría “más humanos los vínculos”.

“La vida humana sin relaciones, ¿qué es? Un árbol que va creciendo solo y termina secándose”, afirmó.

Finalmente, vinculó su mensaje con la figura de la Virgen, a quien presentó como ejemplo de escucha atenta ante la necesidad de los demás, y pidió cultivar “el arte de escuchar” también frente a la creación y a todo lo que rodea la vida cotidiana.