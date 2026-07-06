Incendio fatal en Grand Bourg: hallaron a una persona sin vida dentro de un obrador

El incendio registrado este lunes por la mañana en la zona de Grand Bourg tuvo un desenlace fatal. La Policía confirmó que una persona murió dentro de un obrador ubicado en el loteo La Loma, donde se desarrolla un emprendimiento inmobiliario.

La alerta ingresó alrededor de las 7 de la mañana y movilizó a personal de la comisaría de la jurisdicción y a Bomberos de la Policía de Salta, que trabajaron desde los primeros minutos para sofocar las llamas.

En contacto con Aries, el comisario Flavio Peloc confirmó que, al ingresar al lugar, los efectivos encontraron a una persona sin signos vitales. Luego intervino personal de salud, que constató el fallecimiento.

Según precisó, el obrador quedó parcialmente incinerado y la zona fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos. También indicó que el lugar no contaba con conexión eléctrica a la red de Edesa, por lo que una de las hipótesis apunta a un posible medio alternativo de calefacción, aunque la causa será determinada por las pericias.

La víctima sería una persona que trabajaba en el obrador. El hecho fue advertido por otro trabajador que llegaba para tomar el turno de la mañana y dio aviso a las autoridades.

La investigación quedó en manos de la UGAP, mientras se aguardaba la llegada de los peritos del CIF para establecer cómo se originó el fuego.