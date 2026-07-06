Gatos callejeros en Salta: el municipio evalúa usar tramperas para frenar su aumento

La creciente presencia de gatos callejeros en distintos barrios de la ciudad se convirtió en una nueva preocupación para la Municipalidad de Salta. Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal reconocieron que la población felina aumentó en los últimos años y que el fenómeno ya supera al de los perros en materia de castraciones.

Al hablar en Pelo y Barba, por Aries, el subsecretario Matías Peretti explicó que el municipio observa un incremento sostenido de gatos en situación de abandono y que la problemática requiere estrategias diferentes a las utilizadas con los perros.

"Ha mermado un poco el tema de las castraciones en caninos y ha aumentado muchísimo el de los felinos", señaló el funcionario.

Peretti explicó que controlar la población de gatos resulta más complejo porque se trata de animales con un comportamiento más esquivo. Muchos viven en estado feral, por lo que no pueden ser capturados con facilidad para ser castrados.

Ante esa situación, la Municipalidad analiza adquirir tramperas especiales que permitan capturar a los animales de forma segura para luego realizar las castraciones y evitar que continúe creciendo la población.

El funcionario también reconoció que actualmente la ciudad no cuenta con un centro de adopción exclusivo para gatos, aunque destacó el trabajo que realizan organizaciones protectoras y vecinos que rescatan animales abandonados y los acercan al Hospital Municipal de Mascotas o a otros dispositivos de atención.

Además del impacto sobre el bienestar animal, Peretti recordó que la superpoblación de gatos puede favorecer la transmisión de distintas enfermedades zoonóticas, por lo que insistió en la importancia de la castración, la vacunación antirrábica y la tenencia responsable como herramientas para reducir el problema.